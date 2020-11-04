Российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о падении уровня российского футбола.

В интервью порталу Sport24 Глушаков отметил, что падение уровня футбола произошло после домашнего чемпионата мира в России в 2018 году.

«Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие», — отметил Глушаков, подчеркнув, что и в последних играх Лиги чемпионов российские клубы взяли мало очков.

«Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации», — заключил Глушаков.

Напомним, за первые 8 матчей на групповом этапе еврокубков в сезоне-2020/21 российские клубы заработали только 4 очка.