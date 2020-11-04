Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел рассказал о том, с кем из партнеров по команде он чаще всего общается.

В интервью порталу «Матч ТВ» Вендел отметил, что больше всего общается с Малкомом и Дугласом Сантосом, поскольку говорит с ними на одном языке — португальском.

Также Вендел подчеркнул, что может пообщаться и с Себастьяном Дриусси, Вильмаром Барриосом несмотря на то, что не говорит по-испански.

«В своей жизни я часто играл с аргентинцами, поэтому практически все понимаю. А вот русский язык — это задача на будущее», — сказал Вендел.

Напомним, Вендел подписал пятилетний контракт с «Зенитом» в октябре 2020 года, футболист уже успел сыграть в нескольких матчах за петербургский клуб.