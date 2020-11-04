Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко стал лучшим тренером чемпионата России по футболу в октябре 2020 года.

Информацию об этом сообщает пресс-служба лиги на официальной странице Тинькофф-РПЛ в соцсети «Вконтакте».

На награду «лучшему тренеру октября» претендовали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, наставник «Спартака» Доменико Тедеско, тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, а также возглавляющий «Ахмат» Андрей Талалаев.

Отметим, в октябре 2020 года ЦСКА одержал три победы и поднялся на единоличное первое место в РПЛ с результатом в 28 очков, которые набрала за 13 туров. Команда Виктора Гончаренко победила екатеринбургский «Урал», московское «Динамо» и тульский «Арсенал», а 1 ноября победила волгоградский «Ротор».