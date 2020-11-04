Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал новый каток академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье.

В подписи к видео Плющенко отметил, что решил освоить новую профессию в день рождения.

«Хочется быть не только начинающим тренером, но и начинающим заливщиком, главное чтобы было что заливать и кого тренировать», — написал Плющенко. Ранее «начинающим тренером» Плющенко называл Алексей Ягудин.

На лед Плющенко не выезжал, поскольку на катке еще не оформили разметку.

Напомним, вчера, 3 ноября, Евгению Плющенко исполнилось 38 лет. К своему дню рождения тренер обещал открыть новый каток своей академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье, на данный момент ремонтные работы еще не закончены.