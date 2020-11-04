На утро 4 ноября в России зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки: 19 768 человек сдали положительные тесты за последний день.

За последние сутки в стране от коронавируса выздоровело 15 567 человек, еще 389 пациентов стали жертвами пандемии.

За все время пандемии в России было проведено 62,4 миллиона тестов на коронавирус. Заболевших выявлено в общей сложности 1 693 454 человек, из них уже выздоровели 1 266 931 человек, а 29 217 человек умерли.

В Москве за последний день стало известно о 5826 новых случаях заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге впервые за время пандемии более тысячи заболевших за сутки (1031).

Общее число заболевших коронавирусом по всему миру составляет 47 422 002 человек, наиболее пострадавшие страны — США (9,3 млн случаев), Индия (8,3 млн) и Бразилия (5,56 млн).