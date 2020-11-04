Бывший защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Лацио» в Лиге чемпионов.

Слова Кришито цитирует портал «Матч ТВ».

«Иммобиле — это большая потеря для «Лацио». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Cерии А, обладателем «Золотой бутсы». Но я думаю, что потеря Малкома для Зенита важна не менее», — сказал Кришито, добавив, что «Лацио» приехал в Петербург и без других сильных игроков, но в команде есть и другие футболисты, которые смогут заменить выбывших.

По мнению Кришито, матч между «Зенитом» и «Лацио» получится хорошим. «Обе команды, правда, потеряли очень важных игроков, но мое мнение — это все равно будет красивая игра», — сказал Кришито.

Напомним, игра «Зенит» — «Лацио» пройдет сегодня, 4 ноября.