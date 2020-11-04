Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу Всемирного антидопингового агентства и российской стороны (РУСАДА) только к концу ноября.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на нескольких независимых источников. Существует и вероятность того, что решение будет вынесено еще позже — в декабре.

Слушания по делу РУСАДА и WADA стартовали 2 ноября в Лозанне, завершатся они 5 ноября. Рассмотрение дела проходит в закрытом формате, прессу на заседания не пускают.

В декабре 2019 года WADA принял решение применить ряд санкций к России за внесение изменений в базу данных московской антидопинговой лаборатории: в стране будет запрещено проводить крупные международные соревнования на протяжении 4 лет, а спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.