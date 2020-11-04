Швейцарский полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле в матче группового этапа Кубка России против «СКА-Хабаровска».

Игра проходит в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина, на данный момент счет в матче 0:0.

Эпизод с Йевтичем произошёл на 26-й минуте игры, футболист был вынужден покинуть поле после того, как нападающий «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин ударил локтем по его лицу. Как сообщает пресс-служба «Рубина» в «Твиттере», Йевтич получил рассечение и потерял сознание, покинуть поле самостоятельно он не смог.

Дарко Йевтич пополнил состав «Рубина» в январе 2020 года, он успел сыграть за команду 12 матчей в сезоне-2020/21, забил один мяч и сделал один голевой пас.