Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова попали в топ-10 рейтинга людей спорта, которые пользуются доверием россиян.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга Romir.

Также в топ-10 попали гимнастка Ляйсан Утяшева, бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, футболиста Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, боксер Николай Валуев, теннисистка Мария Шарапова, хоккеист Александр Овечкин.

Отметим, по сравнению с летней версией рейтинга от Romir из списка пропала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

В данном опросе приняли участие жители городов с население более 100 тыс. человек в возрасте старше 14 лет, варианты ответов не предлагались и люди сами называли кандидатов.