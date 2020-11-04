Казанский «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв на групповом этапе клубу ФНЛ «СКА-Хабаровск» .

Игра прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Решающий эпизод в игре прозошел на 75-й минуте встречи, автором забитого мяча в ворота «Рубина» стал Рамазан Гаджимурадов. «СКА-Хабаровску» пришлось доигрывать встречу в меньшинстве: на 78-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул защитник хабаровчан Григорий Труфанов.

Благодаря победе над «Рубином» «СКА-Хабаровск» смог занять первое место в своей группе и квалифицироваться в 1/8 финала Кубка России. Хабаровчане набрали 6 очков, а «Рубин» — всего три, поскольку сумел победить лишь «Черноморец».