Хорватский нападающий московского ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим игроком чемпионата России по футболу в октябре 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в официальном сообществе лиги в соцсети «Вконтакте». Отметим, Влашич за последний меся забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 4 матчах чемпионата России, в подсчете учитывается игра 13-го тура против «Ротора», которая состоялась 1 ноября.

Лучшим игроком месяца Влашича выбрали болельщики, а также эксперты телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ выбрали в качестве лучшего игрока октября полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

Ранее стало известно, что лучшим голом октября стал мяч Антона Заболотного в ворота «Ростова», а лучшим тренером месяца стал наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.