Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод с травмой Дарко Йевтича в матче Кубка России против клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск».

В первом тайме Дарко Йевтич получил удар локтем в лицо от форварда Владислава Брагина, потерял сознание и был заменен. Слова Слуцкого цитирует портал Sport24.

«По версии арбитра, видимо, Йевтич должен был умереть, чтобы соперник заслужил удаление. Игрок локтем разбивает нос и человек теряет от удара сознание…», — сказал Слуцкий, подчеркнув, что этот момент должен был быть оценен в красную карточку.

Тренер подчеркнул, что не винит арбитра в поражении «Рубина», однако эпизод с Йевтичем — это чистая красная Брагину.

Напомним, «Рубин» со счетом 0:1 проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России.