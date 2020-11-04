Депутат Государственной Думы РФ Гаджимурад Омаров предложил присвоить действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

В своем профиле в Facebook Омаров прикрепил письмо, с которым он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Как считает парлментарий, Хабиба Нурмагомедов в своем молодом возрасте уже вписал собственное имя в историю страны и не только своими спортивными достижениями.

«Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры», — написал Омаров.

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул UFC в легком весе, победив уже во втором раунде американца Джастина Гэтжи.