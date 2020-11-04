Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о том, что до 2019 года испытывала серьёзные финансовые проблемы.

В интервью порталу Sportbox Кудерметова рассказала, что денег хватало только на то, чтобы была возможность заниматься теннисом и ездить по соревнованиям.

«Собирали, можно сказать, по сусекам. Там чуть-чуть заработаешь, тут чуть-чуть, уже хватает на следующий турнир. Просто мы старались не тратить лишнего», — отметила Кудерметова, подчеркнув, что в те годы ее выручала возможность участия в соревнованиях «любитель-профессионал».

«На них иногда удавалось заработать $ 2000 и больше. Старалась не тратить эти деньги, а откладывать на поездки по другим турнирам», — сказала Кудерметова.

Напомним, сейчас Вероника Кудерметова является 46-й ракеткой мира.