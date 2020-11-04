Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал архивное видео с отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

В своем «Инстаграме» Нурмагомедовым выложил ролик, на котором он борется со своим отцом.

«Это было лучшее время, отец», — написал Хабиб под видеороликом.

Напомним, летом 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался из-за последствий перенесенного коронавируса: болезнь дала осложнения на сердце, с которым у тренера в прошлом были проблемы. Абдулманапу Нурмагомедову было 47 лет.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру после того, как в третий раз защитил чемпионский титул UFC в легком весе. На турнире UFC 254 в Абу-Даби он победил во втором раунде американца Джастина Гэтжи.