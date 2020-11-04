Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, что сразу несколько членов команды сдали положительные тесты на коронавирус после того, как стало известно о болезни Петра Пащенко.

В интервью официальному сайту СБР Каминский отметил, что заразившийся коронавирусом Петр Пащенко тренировался отдельно от команды, его состояние улучшалось с каждым днем.

«Поскольку томография показала, что у него 10 процентов поражения легких, ему пришлось пропить антибиотики», — отметил Каминский, добавив, что после такой болезни нужно аккуратно втягиваться в тренировочный процесс.

Каминский отметил, что перед заключительным днем сборов в Алдане команда провела тестирование. Четыре человека из персонала команды, а также биатлонист Александр Поварницын сдали положительные тесты на коронавирус. «Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии», — отметил специалист.