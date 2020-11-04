Российский теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг «Мастерса» в Париже после того, как его соперник из ЮАР Кевин Андерсон не смог завершить матч.

Теннисисты провели 49 минут на центральном корте стадиона «Берси» в Париже, доведя счет в первом сете до 6:6, после чего спортсмены начали разыгрывать тай-брейк и Андерсон сообщил, что не сможет закончить матч из-за травмы.

Соперником Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Париже станет победитель пары Алекс де Минор — Лоренцо Сонего. Их встреча также состоится сегодня, 4 ноября, но позднее.

Напомним, в первом круге «Мастерса» в Париже вылетел российский теннисист Карен Хачанов, уступивший в трех сетах испанскому теннисисту Алехандро Давидовичу Фокине.