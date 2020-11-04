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  • 17:46,  4 ноября 2020
Автоспорт
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Цунода дебютировал за рулем болида «Альфа Таури»

Цунода дебютировал за рулем болида &#171;Альфа Таури&#187;
Юки Цунода. Фото: Instagram

Пресс-служба команды «Альфа Таури» опубликовала видео со своих тестов на трассе в Имоле. За руль болида Формулы-1 впервые сел 20-летний японский пилот Юки Цунода, в этом сезоне выступающий в Формуле-2.

Японец будет работать с болидом 2018 года, ему предстоит преодолеть дистанцию 300 километров. Цуноду, напомним, считают главным кандидатом на место Даниила Квята в «Альфа Таури». На данный момент руководство команды подтвердило контракт с Пьером Гасли, в то время как будущее россиянина в Формуле-1 остается неопределенным.

Напомним, Цунода является пилотом программы развития «Ред Булл». На данный момент он занимает третье место в зачете пилотов Формулы-2. В «Альфа Таури» не исключают, что японец примет участие в свободных заездах в Бахрейне или Абу-Даби.

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