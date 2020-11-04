Цунода дебютировал за рулем болида «Альфа Таури»

Пресс-служба команды «Альфа Таури» опубликовала видео со своих тестов на трассе в Имоле. За руль болида Формулы-1 впервые сел 20-летний японский пилот Юки Цунода, в этом сезоне выступающий в Формуле-2.

Японец будет работать с болидом 2018 года, ему предстоит преодолеть дистанцию 300 километров. Цуноду, напомним, считают главным кандидатом на место Даниила Квята в «Альфа Таури». На данный момент руководство команды подтвердило контракт с Пьером Гасли, в то время как будущее россиянина в Формуле-1 остается неопределенным.