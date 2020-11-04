Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил о готовности провести бой-реванш с соотечественником Александром Емельяненко.

Исмаилов заявил в комментарии ТАСС, что готов предоставить Емельяненко возможность для второго поединка. Он считает, что Александр способен выиграть один боёв в случае возвращения, и тогда все увидят, что он находится в хороших кондициях.

В таком случае, по мнению Исмаилова, Емельяненко скажет, что поражение в их очном бою было случайностью. «Из-за того, что он тогда поставил на кон всё, я готов из уважения дать ему реванш», — подытожил 34-летний боец.

Напомним, Исмаилов и Емельяненко подрались 24 июля в рамках турнира ACA 107 в Сочи. Исмаилов оформил победу нокаутом в третьем раунде.