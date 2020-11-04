Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген включен в заявку на матч с киевским «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 4 ноября, в Испании, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Тер Штеген не появлялся на поле с августа. Еще в прошлом сезоне у него возникли проблемы с сухожилием, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство. 18 августа голкипер успешно перенес операцию на колене, за четыре дня до которой сыграл с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тот матч завершился с разгромным счетом 2:8.

На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице своей группы, набрав шесть очков по итогам двух матчей. Каталонцы обыграли «Ференцварош» со счетом 5:1 и «Ювентус» со счетом 2:0.