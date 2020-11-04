Футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен» застряли в лифте перед матчем против «РБ Лейпциг» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Инцидент произошел в Германии, поскольку сейчас команда находится на выезде в Лейпциге. Видео из лифта в своем «Инстаграме» выложил защитник «ПСЖ» Левен Курзава. Футболисты пробыли взаперти более часа, после этого к ним на помощь прибыли спасатели и вызволили их из сломавшегося лифта.

В числе заложников лифта оказались Анхель ди Мария, Леандро Паредес, Марко Верратти, Мойзе Кин, Маркиньос и другие футболисты основы парижского клуба.

Игра между «РБ-Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня, 4 ноября, на «Ред Булл Арене», начало матча назначено на 23:00 по московскому времени.