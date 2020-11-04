Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ по итогам октября по версии самой лиги.

В минувшем месяце команда под руководством Игнашевича одержала шесть побед в шести турах и сделала рывок с девятого места турнирной таблицы на третье.

При этом сам Игнашевич после победы «Торпедо» над «Крыльями Советов» (3:1) заявил, что его подопечные пока не готовы к борьбе за лидерство в лиге. По его мнению, цель команды — борьба за место в первой четверке.

Стоит отметить, что болельщики лиги не согласились с данным решением. По их мнению, лучшим тренером октября стоит признать наставника «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева. За него отдали голоса 31,8% респондентов. Игнашевич набрал 27,6% голосов.