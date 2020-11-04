Российский политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал о том, за какой клуб будет болеть в матче «Зенит» — «Лацио» в Лиге чемпионов.

Слова Милонова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Депутат отметил, что ему очень сложно выбрать между двумя командами.

«Мне очень нравится «Лацио», искренне могу сказать. У них самая красивая форма. Я не особо разбираюсь в футболе, но их форма мне больше всего нравится», — сказал депутат.

Милонов добавил, что поскольку он из Петербурга, то желает победы именно «Зениту». «Но, как фанат «Лацио», который правда не был ни на одном их матче, не могу желать поражения этому клубу. Я здесь за ничью», — заключил депутат.

Игра «Зенит — «Лацио» пройдет на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 4 ноября.