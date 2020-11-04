Турнир по фигурному катанию, входящий в серию ISU Challenger, Golden Spin of Zagreb отложен на неопределенный срок.

Изначально соревнования в хорватской столице должны были состояться со 2 по 5 декабря в завершении серии «Челленджеров», однако сейчас статус турнира поменялся на «отложенный». Это можно увидеть в календаре мероприятий ISU на сезон-2020/21 на официальном сайте организации.

Ранее отмене подверглись сразу несколько турниров серии Challenger, а также вся юниорская серия Гран-при по фигурному катанию, состоявшая из семи этапов, и два этапа Гран-при по фигурному катанию среди взрослых — в Канаде и Франции. Не состоится в нужные сроки и финал серии Гран-при в Пекине, его также отложили на неопределенный срок.