Известный актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался об ожиданиях от матча «Зенит» — «Лацио» в Лиге чемпионов.

Слова Боярского цитирует портал «Чемпионат».

«Если «Зенит» сегодня проиграет, то этот матч может стать последним для Семака у руля питерской команды. Но, конечно, хотелось бы этого избежать», — сказал Боярский, добавив, что большинство его друзей скептично относится к Семаку, а он вместе с Геннадием Орловым возлагает на тренера серьёзные надежды.

«Слышал достаточно аргументов в пользу того, что «Зениту» следует обновить тренерский коллектив. Но я консерватор и своих не бросаю», — отметил актер, подчеркнув, что у «Зенита» есть шанс доказать состоятельность в матче с «Лацио» и спасти Сергея Семака от увольнения.

Игра «Зенит» — «Лацио» пройдет в Петербурге сегодня, 4 ноября.