Стали известны все 16 клубов, который примут участие в 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.

Отметим, изначально в 1/8 финала Кубка России прошли те клубы Российской Премьер-лиги, которые в сезоне-2020/21 выступали в еврокубках: это петербургский «Зенит», московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Ростов» и «Краснодар».

Групповой этап Кубка России успешно преодолели еще 8 клубов Российской Премьер-лиги и 2 клуба Футбольной национальной лиги. Путевку в 1/8 финала Кубка России получили «Урал», московский «Спартак», тульский «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи» и «Тамбов», а также представители Первого дивизиона «СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов».

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится в ближайшее время, о времени ее проведения дополнительно сообщат в РФС.