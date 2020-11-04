Московский ЦСКА сегодня, 5 ноября, сыграет с голландским «Фейенордом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.

Игра состоится в Нидерландах на роттердамском стадионе «Де Куйп», начало встречи назначено на 23:00 по московскому времени.

Россиян и голландцев рассудит бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Помогать ему будут Давид Элиас Битон и Двир Шимон, а резервным арбитром игры назначен Лиран Лиани.

На данный момент ЦСКА имеет в своей копилке два очка за ничейные результаты в первых турах Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с загребским «Динамо» и с австрийским «Вольфсбергом». «Фейеноорд» пока располагается на последнем месте в группе, поскольку взял лишь одно очко в игре с «Динамо».