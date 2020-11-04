Сборная России по хоккею сегодня, 5 ноября, сыграет против команды Финляндии на Кубке Карьяла в рамках финского, стартового этапа Еврохоккейтура в сезоне-2020/21.

Игра пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» , начало назначено на 19:30 по московскому времени.

Напомним, на финский этап Евротура Федерация хоккея России приняла решение отправить хоккеистов молодежной команды страны, которыми будет руководить Игорь Ларионов. Капитаном команды будет форвард СКА Василий Подколзин, который уже успел сыграть две встречи за основную команду страны.

После игры с Финляндией сборной России предстоит провести матч против сборной Швеции 7 ноября и против сборной Чехии 8 ноября. Все игры пройдут в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».