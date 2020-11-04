Агент российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, как игрок относится к тому, что его пока не выпускают на поле и держат в запасе.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шпинев отметил, что недавно общался с сыном президента «Аталанты», который отметил, что все хорошо и вопросов к Миранчуку нет.

По словам агента, для Миранчука сейчас много отличий по сравнению с «Локомотивом» и чемпионатом России, однако он терпеливо и спокойно работает, а сентябрьская травма оказалась серьезнее, чем все ожидали.

«Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Леша спокойно работает», — отметил агент, подчеркнув, что все когда-то сталкиваются с трудностями, когда наступают перемены.

Напомним, пока Алексей Миранчук сыграл за «Аталанту» только в матче с «Мидтьюлландом» и забил один мяч.