Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Маркизио, «Зениту» не повезло с жеребьевкой Лиги чемпионов, так как год назад петербуржцы попали в более легкую группу.

«Лацио» характер уже три года демонстрирует в серии А. Мне кажется, если бы не пандемия и не остановка сезона, он мог бы выиграть в прошлом сезоне «скудетто». У римлян самый сильный центр поля в чемпионате Италии. Нападение мощное», — сказал Маркизио, слова которого приводит «Матч ТВ».

При этом Маркизио отметил, что «Лацио» выступает нестабильно, и «Зенит» может этим воспользоваться. Экс-футболист уверен, что команда Сергея Семака может одержать победу, так как «Лацио» переживает не лучший период.

«Зенит» примет «Лацио» сегодня, 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. После двух туров группового этапа «Зенит» не набрал ни одного очка.