Главный тренер греческого клуба АЕК Массимо Каррера, предыдущим местом работы которого был московский «Спартак», испытывает проблемы со здоровьем.

Изданию Sport24.gr стало известно, что у 56-летнего тренера поднялась температура. Первый тест итальянского специалиста на коронавирус дал отрицательный результат.

Сообщается, что Каррера останется в Афинах и не полетит с командой на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против украинской «Зари», который состоится в Запорожье 5 ноября.

Напомним, под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году стал чемпионом России, завоевав титул впервые за 16 лет. В октябре 2018 года тренер был уволен.