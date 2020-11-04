Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на предложение присвоить российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее с подобной инициативой к президенту России Владимиру Путину обратился депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

«У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного. Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов. Для кого? Для людей, которые совершают какой-то подвиг», — сказала Роднина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Родниной, Нурмагомедов, будучи профессиональным спортсменом, просто показал свою работу. Она добавила, что не готова к тому, что ему присвоят Героя России. Роднина подчеркнула, что ничего героического в действиях Хабиба не увидела.

Напомним, в октябре Нурмагомедов защитил чемпионский титул и объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.