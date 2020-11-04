Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала снимки, на которых позирует в белом купальнике на берегу.

«В Москве сразу заканчиваются фотографии и начинается архив», — написала гимнастка под публикацией.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.