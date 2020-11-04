Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Голкипер заявил в комментарии «Спорт-Экспрессу», что команде нечего терять, так как в последних четырёх матчах «Зенит» одержал всего одну победу. «Отступать уже некуда, «Зенит» приложит максимум усилий для сегодняшней победы, будут играть только за три очка», — сказал Малафеев.

Вячеслав отметил кадровые потери обеих команд: ряд ключевых игроков отсутствует как у «Зенита», так и у «Лацио». Он считает, что в сложные минуты взять на себя ответственность должны другие футболисты. «Надеюсь, что это придаст положительных эмоций «Зениту» и позволит все-таки взять первые три очка», — подытожил Малафеев.

В первых матчах группового этапа «Зенит» проиграл «Брюгге» и «Боруссии». Матч против «Лацио» стартует в 21:00 по московскому времени, игра состоится в Санкт-Петербурге.