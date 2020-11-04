Тренер резервной сборной России Сергей Белозеров рассказал о вспышке коронавируса в команде

«Тренерский штаб как раз у нас здоров и в основной, и в резервной команде. За два дня до отъезда из Якутии положительный тест сдал Поварницын, а до это заразились два члена сервис-бригады, биохимик и массажист резервной команды», — сказал Белозеров, слова которого приводит РИА «Новости».

Что касается Петра Пащенко, он сдал отрицательный тест, завтра ему предстоит вновь пройти тестирование. Пока никто из зараженных не может уехать, они должны сдать два отрицательных теста.

Напомним, ранее о вспышке коронавируса в мужской сборной рассказал старший тренер Юрий Каминский. Он отметил, что перед заключительным днем сборов в Алдане команда провела тестирование. Четыре человека из персонала команды, а также биатлонист Александр Поварницын сдали положительные тесты на коронавирус.