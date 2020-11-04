Бывший нападающий «Зенита» Халк может покинуть китайский клуб «Шанхай СИПГ» и вернуться в Европу.

Издание Fotomac сообщает, что у 34-летнего бразильца есть два варианта. С представителями Халка уже связался турецкий «Галатасарай», также на форварда претендует «Порту» – один из его бывших клубов. Халк играл в Португалии с 2008-го по 2012-й год. «Порту» также контактировал с Халком о потенциальном трансфере.

Напомним, в 2012 году бразильский футболист перешёл из «Порту» в «Зенит», где провёл четыре года и завоевал три титула. Халк выиграл с петербургским клубом чемпионат России, Кубок и Суперкубок.

В текущем сезоне он забил за «Шанхай» шесть мячей, три – с 11-метровой отсечки. Халк поучаствовал в 14 матчах китайской Суперлиги.