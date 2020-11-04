Двукратный чемпион мира по биатлону француз Кентен Фийон-Майе раскритиковал идею проведения сдвоенных этапов Кубка мира в сезоне-2020/21.

Первые два этапа нового сезона будут проходить в Контиолахтии (Финляндия), третий и четвертый — в Хохфильцене (Австрия), пятый и шестой — в Оберхофе (Германия).

Фийон-Майе признался, что не очень любит трассы в Контиолахти и Хохфильцене, поэтому не поддерживает идею проведения сдвоенных этапов. Он подчеркнул, что не добивался успехов в этих местах.

«Кроме того мы поедем на две недели в Оберхоф – тоже не особо любимое место у биатлонистов. Это сложный стадион, на котором часто бывают сложные условия: дождь, ветер, туман. Надеюсь, будет хотя бы неделя хорошей погоды», — сказал Фийон-Майе, слова которого приводит Le Dauphine Libere.

Напомним, IBU принял решение внести коррективы в календарь Кубка мира в связи с пандемией коронавируса, чтобы сократить перемещение спортсменов между этапами.