Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал исход первого матча «Мастерса» в Париже – теннисист прошёл в следующий круг на отказе Кевина Андерсона из ЮАР.

24-летний россиянин назвал матч неплохим, но выразил недовольство тем, что не реализовал ни один брейк-пойнт, имея пять возможностей взять чужую подачу в двух разных геймах. «Нужно использовать шансы – особенно против таких соперников, как Кевин», – заявил Медведев в комментарии официальному сайту «Мастерса».

Даниил добавил, что доволен подачей и игрой на задней линии. Он подытожил, что вошёл в турнир и готов к следующему матчу. В третьем круге он встретится либо с Алексом де Минауром или Лоренцо Сонего.

Андерсон снялся во время тай-брейка первого сета при счёте 5:2 против российского теннисиста.