Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал заключение нового контракта с клубом.

«В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своём клубе. У меня теперь ещё больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче», — сказал Миранчук, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».

Миранчук добавил, что его задача как футболиста — доказывать свою состоятельность на поле, приносить пользу и радовать болельщиков. Полузащитник признался, что сейчас чувствует себя одним из самых счастливых людей на земле.

Напомним, Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». Новый контракт 25-летнего полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до 2024 года.