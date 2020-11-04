Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил мнение, что Алексей Миранчук, перешедший в «Аталанту», еще сможет проявить себя в новом клубе.

«Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещё всё впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть её и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает», — сказал Глушаков, слова которого приводит «Чемпионат».

Он привел в пример Промеса, который при переходе в «Спартак» в течение первого года не мог себя ярко проявить и не всегда попадал в заявку. Футболисту не удавалось раскрепоститься, что заставляло его нервничать, пояснил Глушаков.

Футболист подчеркнул, что у Миранчука сейчас идет период адаптации в «Аталанте», так как нужно привыкнуть к итальянскому менталитету и языку.

«Как только более-менее обоснуется там, всё в «Аталанте» у него будет хорошо, всё ещё впереди», — сказал Глушаков.