В среду, 4 ноября, «Севилья» на своем поле примет «Краснодар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени.

«Севилья»

В данный момент «Севилья» занимает вторую строчку в турнирной таблице группы Е. Коллектив имеет четыре балла.

В открывающем матче чемпионата игроки не смогли сыграть результативно на гостевых трибунах против «Челси», однако соперники также не смогли забить и коллективы разошлись миром. Однако сразу после, рядом с домашними болельщиками «Севилья» выиграла «Ренн» со счётом 1:0.

Чемпионат Испании для клуба проходит с очень средним результатом. Коллектив набрал всего 7 очков за шесть сыгранных матчей и находится на 16 месте в турнирной таблице.

Последние результаты в рамках местного чемпионата достаточно удручающие. Подопечные Хулена Лопетеги проиграли три матча подряд. Сперва не смогли справиться против «Гранады» со счётом 0:1, затем «Эйбару» с аналогичным результатом. И в заключении проигрыш в близкой борьбе против «Алтетика» со счётом 1:2.

«Краснодар»

Российская команда в данный момент находится на третьем месте в турнирной таблице группы Е и имеет всего одно очко.

Клуб, в своём первом туре, сыграли в ничью против «Ренна» со счётом (1:1), а после чего с разгромом проиграли против «Челси» (0:4).

Местный чемпионат РПЛ краснодарцы играют средне и занимают десятое место за тринадцать сыгранных игр. В данный момент в лиге клуб имеет 18 очков.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.24, победа «Краснодара» — 12.00, ничья — 6.80.

Несмотря на равные места в местных лигах, команды абсолютно разного уровня и букмекеры не считают, что у «Севильи» будут в этом матче какие-то проблемы. Однако, аналитики, глядя на игру с «Челси», считает, что у «Локомотива» есть все шансы, чтобы довести свои отличные атаки хотя бы до одного гола и предлагают прогноз на обе команды забьют – да.