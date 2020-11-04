Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф не смогли выйти во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция) в парном разряде. В стартовом поединке они потерпели поражение от бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 8:10.

Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут. За это время Медведев и Штруфф восемь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и взяли один гейм на подаче соперников. Бельгийская пара записала на свой счет три эйса, дважды ошиблись на подаче и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трех возможных.

Во втором круге Жилле и Флиген встретятся с хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Соаресом.

Напомним, Медведев также играет в одиночном разряде, сегодня он вышел в третий круг парижского «Мастерса». Его соперник из ЮАР Кевин Андерсон снялся из-за повреждения.