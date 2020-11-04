Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч с «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Место в воротах займет голкипер Михаил Кержаков, также с первых минут сыграют Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

Матч состоится сегодня, 4 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Отметим, «Зенит» пока идет четвертым в своей группе, поскольку проиграл два стартовых матча на этом этапе Лиги чемпионов: дома со счетом 1:2 «Брюгге» и на выезде со счетом 0:2 дортмундской «Боруссии». «Лацио» на своем поле обыграл дортмундцев, но затем сыграл вничью с «Брюгге».