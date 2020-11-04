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  • 21:14,  4 ноября 2020
ФК "Зенит"
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«Зенит» и «Лацио» начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

&#171;Зенит&#187; и &#171;Лацио&#187; начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Юрий Жирков. Фото: ФК "Зенит"

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» стартовал футбольный матч между «Зенитом» и римским «Лацио». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 20:55 по московскому времени.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть по ссылке.

Обслуживать встречу будет португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соареш Диашем. Ему будут помогать Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш, они отработают на боковых линиях. Резервным арбитром на матч назначен Антониу Нобре.

Отметим, «Зенит» пока идет четвертым в своей группе, поскольку проиграл два стартовых матча на этом этапе Лиги чемпионов: дома со счетом 1:2 «Брюгге» и на выезде со счетом 0:2 дортмундской «Боруссии». «Лацио» на своем поле обыграл дортмундцев, но затем сыграл вничью с «Брюгге».

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