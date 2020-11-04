«Зенит» и «Лацио» начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» стартовал футбольный матч между «Зенитом» и римским «Лацио». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 20:55 по московскому времени.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть по ссылке.

Обслуживать встречу будет португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соареш Диашем. Ему будут помогать Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш, они отработают на боковых линиях. Резервным арбитром на матч назначен Антониу Нобре.