Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не захотела отвечать на вопрос, когда она в последний раз видела двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Сегодня Загитова посетила студию телеканала «Матч ТВ» и получила награду как самая популярная спортсменка. Ведущий Дмитрий Губерниев спросил, когда в последний раз Загитова встречалась с Медведевой.

Загитова не стала отвечать и попросила задать ей другой вопрос, а Губерниев поинтересовался, есть ли у Алины запретные темы для разговора.

«Я предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни», – сказала фигуристка.

.Напомним, в сентябре текущего года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпийских игр в Пхенчхане. Теперь фигуристки тренируется на одном катке.