Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила мнение, что ей будет сложно возвращаться в спорт.

«Сейчас коронавирус, очень сложная ситуация. Очень много соревнований под вопросом. Посмотрим. Будем ли мне сложно возвращаться в спорт? Всем будет сложно», — сказала Загитова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Загитова не соревнуется с декабря прошлого года, последним турниром с ее участием стал финал Гран-при, где россиянка заняла шестое место. После этого Алина объявила о приостановке карьеры, однако продолжила тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

18-летняя Загитова выиграла все международные титулы: Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, а также финал Гран-при. Сейчас спортсменка сфокусирована на работе на телевидении и участии в ледовых шоу.