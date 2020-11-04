Главный тренер петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль рассказал о вспышке коронавируса в команде. Сам специалист также перенес COVID-19.

По словам тренера, сейчас он чувствует себя хорошо, но период болезни был для него тяжелым как в эмоциональном, так и в физическом плане.

«Было непросто. Наконец мы все здесь и готовимся возобновить выступления в Евролиге после двух туров, в которых мы успели сыграть до вынужденной паузы. Нам предстоит матч с «Олимпиакосом». Это будет очень серьёзная проверка для команды, а мы сейчас, безусловно, частично выбиты из соревновательного ритма», — сказал Паскуаль, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Тренер подчеркнул, что «Зенит» старается восстановиться физически и психологически. Атакующий защитник Денис Захаров сдал три подряд отрицательных теста и вскоре присоединится к команде, но не сможет принять участие в завтрашней игре.

Завтра, 5 ноября, «Зенит» на своей арене примет «Олимпиакос».