Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что между главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и нападающим Артемом Дзюбой существует конфликт.

«Я думаю, что есть. Думаю, что это затлевающий и вспыхивающий конфликт, затлевающий и вспыхивающий. Это абсолютно нормальная ситуация. Все-таки это игрок такого статуса и авторитета — человек, который держит раздевалку и создает микроклимат, химию», — сказал Генич в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги».

Комментатор выразил мнение, что с таким игроком, как Дзюба, нужно находить определенные компромиссы. Генич подчеркнул, что клуб подписал с форвардом новый контракт на очень выгодных финансовых условиях, поэтому отдавать его в аренду — это не выход.