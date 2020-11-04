Организация Cyber Legacy сообщила в своих социальных сетях, что из-за неудовлетворительных результатов команды по Dota 2 на онлайн-турнире ESL One Germany 2020 ростер покидают все игроки, кроме Заура Cooman Шахмурзаева.

Из команды ушли Идан MagicaL Варданян, Евгений Blizzy Ри, Данил Bignum Шеховцов, Семен CeMaTheSlayeR Кривуля, а также тренер Арсений ArsZeeqq Усов.

Организация поблагодарила киберспортсменов за проведённое время вместе, а также пожелала успехов в будущих командах.

На последнем турнире Cyber Legacy заняла 12-14 место, отыграв по швейцарской системе со счётом 1-3. Коллектив смог обыграть только EXTREMUM со счётом 1:2.

19 октября глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей.