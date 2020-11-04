Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о трансферной политике петербургского «Зенита».

Комментатор считает, что сине-бело-голубые промазали с Александром Кокориным, не предложив ему контракт. По его мнению, в «Зените» форвард проявлял бы себя лучше.

«Но в первую очередь им нужен игрок в середину поля. Я не знаю, кто в «Зените» ведет скаутскую работу — Рибалта или кто-то еще. Но как можно взять Вендела? Вендел — это скорее заменитель Барриоса», —

сказал Генич в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги».

Генич добавил, что Семак должен понимать: при такой расстановке, которая сейчас есть в «Зените», нет ни одного игрока, который способен вести игру. Команде нужен кто-то вроде Андрея Аршавина или Николы Влашича, уверен комментатор.